На ЗАЕС росіяни встановили зенітну установку і ведуть звідти вогонь — відео

Росіяни відкрили вогонь біля ЗАЕС з зенітної установки — відео
Армія Росії, ймовірно, розмістила зенітну установку поблизу шостого енергоблока тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Звідти російські терористи ведуть вогонь.
Про це йдеться у повідомленні українського OSINT-проєкту "КіберБорошно".
Росіяни ведуть вогонь з зенітної установки
Згідно з даними аналітиків, на відеозаписі, знятому в темний час доби, видно, як ведеться обстріл із зенітної установки.
OSINT-фахівці визначили, що відео було зроблене в Енергодарі, неподалік шостого енергоблока атомної станції.
"Російська зенітна установка веде вогонь біля шостого реактора ЗАЕС", — йдеться у повідомленні.
Раніше російські війська атакували підстанцію ЗАЕС, внаслідок чого сталося знеструмлення лінії живлення.
Також ми писали, що на Запорізькій атомній електростанції російські окупанти влаштували майданчик для навчання майбутніх пілотів FPV-дронів. Удари по цілях воєнні злочинці відпрацьовують на мирному населенні Нікополя.
Читайте Новини.LIVE!