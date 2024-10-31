На ЗАЕС росіяни встановили зенітну установку і ведуть звідти вогонь — відео

Російський окупант на ЗАЕС. Фото: AFP

Армія Росії, ймовірно, розмістила зенітну установку поблизу шостого енергоблока тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Звідти російські терористи ведуть вогонь.

Про це йдеться у повідомленні українського OSINT-проєкту "КіберБорошно".

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Згідно з даними аналітиків, на відеозаписі, знятому в темний час доби, видно, як ведеться обстріл із зенітної установки.

OSINT-фахівці визначили, що відео було зроблене в Енергодарі, неподалік шостого енергоблока атомної станції.

"Російська зенітна установка веде вогонь біля шостого реактора ЗАЕС", — йдеться у повідомленні.

Розташування зенітної установки на ЗАЕС. Фото: Telegram канал "КіберБорошно"

Раніше російські війська атакували підстанцію ЗАЕС, внаслідок чого сталося знеструмлення лінії живлення.

Також ми писали, що на Запорізькій атомній електростанції російські окупанти влаштували майданчик для навчання майбутніх пілотів FPV-дронів. Удари по цілях воєнні злочинці відпрацьовують на мирному населенні Нікополя.