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Росіяни відкрили вогонь біля ЗАЕС з зенітної установки — відео

31 жовтня 2024 18:52
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
На ЗАЕС росіяни встановили зенітну установку і ведуть звідти вогонь — відео
Російський окупант на ЗАЕС. Фото: AFP
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Армія Росії, ймовірно, розмістила зенітну установку поблизу шостого енергоблока тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Звідти російські терористи ведуть вогонь.

 Про це йдеться у повідомленні українського OSINT-проєкту "КіберБорошно".

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Згідно з даними аналітиків, на відеозаписі, знятому в темний час доби, видно, як ведеться обстріл із зенітної установки.

OSINT-фахівці визначили, що відео було зроблене в Енергодарі, неподалік шостого енергоблока атомної станції.

"Російська зенітна установка веде вогонь біля шостого реактора ЗАЕС", — йдеться у повідомленні.

ЗАЕС зенітна установка
Розташування зенітної установки на ЗАЕС. Фото: Telegram канал "КіберБорошно"

Раніше російські війська атакували підстанцію ЗАЕС, внаслідок чого сталося знеструмлення лінії живлення.

Також ми писали, що на Запорізькій атомній електростанції російські окупанти влаштували майданчик для навчання майбутніх пілотів FPV-дронів. Удари по цілях воєнні злочинці відпрацьовують на мирному населенні Нікополя. 

Енергодар ЗАЕС Запорізька область Запорізька АЕС війна в Україні АЕС

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