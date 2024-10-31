На ЗАЭС россияне установили зенитную установку и ведут оттуда огонь — видео

Россияне открыли огонь возле ЗАЭС из зенитной установки — видео
Армия России, вероятно, разместила зенитную установку возле шестого энергоблока временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Оттуда российские террористы ведут огонь.
Об этом говорится в сообщении украинского OSINT-проекта "КиберБорошно".
Россияне ведут огонь из зенитной установки
Согласно данным аналитиков, на видеозаписи, снятой в темное время суток, видно, как ведется обстрел из зенитной установки.
OSINT-специалисты определили, что видео было сделано в Энергодаре, недалеко от шестого энергоблока атомной станции.
"Российская зенитная установка ведет огонь возле шестого реактора ЗАЭС", — говорится в сообщении.
Ранее российские войска атаковали подстанцию ЗАЭС, в результате чего произошло обесточивание линии питания.
Также мы писали, что на Запорожской атомной электростанции российские оккупанты устроили площадку для обучения будущих пилотов FPV-дронов. Удары по целям военные преступники отрабатывают на мирном населении Никополя.
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