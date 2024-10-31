На ЗАЭС россияне установили зенитную установку и ведут оттуда огонь — видео

Российский оккупант на ЗАЭС. Фото: AFP

Армия России, вероятно, разместила зенитную установку возле шестого энергоблока временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Оттуда российские террористы ведут огонь.

Об этом говорится в сообщении украинского OSINT-проекта "КиберБорошно".

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Согласно данным аналитиков, на видеозаписи, снятой в темное время суток, видно, как ведется обстрел из зенитной установки.

OSINT-специалисты определили, что видео было сделано в Энергодаре, недалеко от шестого энергоблока атомной станции.

"Российская зенитная установка ведет огонь возле шестого реактора ЗАЭС", — говорится в сообщении.

Размещение зенитной установки на ЗАЭС. Фото: Telegram канал "КиберБорошно"

Ранее российские войска атаковали подстанцию ЗАЭС, в результате чего произошло обесточивание линии питания.

Также мы писали, что на Запорожской атомной электростанции российские оккупанты устроили площадку для обучения будущих пилотов FPV-дронов. Удары по целям военные преступники отрабатывают на мирном населении Никополя.