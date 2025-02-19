Оккупанты нанесли 557 ударов по Запорожской области за минувшие сутки

Российский обстрел Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 557 ударов по Запорожской области. Под атакой противника оказалось 14 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в среду, 19 февраля.

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Захватчики совершили семь авиационных ударов по Степногорску, Гуляйполю, Щербакам, Чаривному и Ольговскому.

"331 БпЛА различной модификации атаковал Запорожье, Магдалиновку, Червоноднепровку, Степногорск, Пятихатки, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку", — рассказал Федоров.

Было осуществлено десять обстрелов из РСЗО Новоданиловки, Новодаровки и Щербаков. Кроме того, оккупанты нанесли 209 артударов по территории Пятихаток, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

Федоров добавил, что поступило 28 сообщений о повреждении квартир и частных домов.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 19 февраля оккупанты совершили массированный обстрел густонаселенного района Одессы. В результате атаки многие дома остались без электроснабжения, воды и отопления.

Также 18 февраля в пригороде Сум зафиксировано попадание ракеты вблизи объекта гражданской инфраструктуры.