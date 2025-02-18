Наслідки атаки РФ на Суми ввечері 18 лютого - подробиці СМР

У Сумах вдарила ракета біля цивільної інфраструктури
У передмісті Сум ввечері 18 лютого стався приліт ракети. Росія поцілила поруч з об'єктом цивільної інфраструктури. Попередньо, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар у Telegram.
Наслідки вибухів у Сумах 18 лютого
"Один із вибухів, що ви чули це приліт ракети в передмісті, поблизу об’єкта цивільної інфраструктури. На цей момент постраждалих та поранених немає", — зазначив Кобзар.
Посадовець додав, що інформація щодо наслідків уточнюється.
Нагадаємо, що вибухи в Сумах чули близько 22:00. Звуки пролунали під час повітряної тривоги в області.
Також гучно ввечері 18 лютого було в Запоріжжі та Києві. В містах працюють сили ППО по ворожих цілях.
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