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У Сумах вдарила ракета біля цивільної інфраструктури

18 лютого 2025 22:41
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Наслідки атаки РФ на Суми ввечері 18 лютого - подробиці СМР
Пожежники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У передмісті Сум ввечері 18 лютого стався приліт ракети. Росія поцілила поруч з об'єктом цивільної інфраструктури. Попередньо, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар у Telegram.

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"Один із вибухів, що ви чули це приліт ракети в передмісті, поблизу об’єкта цивільної інфраструктури. На цей момент постраждалих та поранених немає", — зазначив Кобзар.

Посадовець додав, що інформація щодо наслідків уточнюється.

У Сумах вдарила ракета біля цивільної інфраструктури - фото 1
Повідомлення Артема Кобзаря в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вибухи в Сумах чули близько 22:00. Звуки пролунали під час повітряної тривоги в області.

Також гучно ввечері 18 лютого було в Запоріжжі та Києві. В містах працюють сили ППО по ворожих цілях.

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