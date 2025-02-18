Последствия атаки РФ на Сумы вечером 18 февраля - подробности СГР

Пожарные ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В пригороде Сум вечером 18 февраля произошел прилет ракеты. Россия попала рядом с объектом гражданской инфраструктуры. Предварительно, никто не пострадал.

Об этом сообщает и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь в Telegram.

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Последствия взрывов в Сумах 18 февраля

"Один из взрывов, что вы слышали это прилет ракеты в пригороде, вблизи объекта гражданской инфраструктуры. На данный момент пострадавших и раненых нет", — отметил Кобзарь.

Чиновник добавил, что информация о последствиях уточняется.

Сообщение Артема Кобзаря в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, что взрывы в Сумах слышали около 22:00. Звуки прозвучали во время воздушной тревоги в области.

Также громко вечером 18 февраля было в Запорожье и Киеве. В городах работают силы ПВО по вражеским целям.