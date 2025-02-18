Последствия атаки РФ на Сумы вечером 18 февраля - подробности СГР

В Сумах ударила ракета возле гражданской инфраструктуры
В пригороде Сум вечером 18 февраля произошел прилет ракеты. Россия попала рядом с объектом гражданской инфраструктуры. Предварительно, никто не пострадал.
Об этом сообщает и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь в Telegram.
Последствия взрывов в Сумах 18 февраля
"Один из взрывов, что вы слышали это прилет ракеты в пригороде, вблизи объекта гражданской инфраструктуры. На данный момент пострадавших и раненых нет", — отметил Кобзарь.
Чиновник добавил, что информация о последствиях уточняется.
Напомним, что взрывы в Сумах слышали около 22:00. Звуки прозвучали во время воздушной тревоги в области.
Также громко вечером 18 февраля было в Запорожье и Киеве. В городах работают силы ПВО по вражеским целям.
Читайте Новини.LIVE!