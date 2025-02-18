У Запоріжжі пролунали вибухи 18 лютого

Пожежа після вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Запоріжжі ввечері 18 лютого прогриміли сильні вибухи. Таким чином в місті працює ППО. Область, а також інші, де оголошено повітряну тривогу, атакують ударні дрони Росії.

Про це повідомляє голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — написав очільник області.

Незадовго до вибухів Федоров повідомляв про повітряну тривогу в регіоні через загрозу БпЛА.

Повідомлення Івана Федорова в Telegram. Фото: скриншот

Наразі повітряну тривогу, крім Запорізької, оголошено в таких областях:

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Росія обстрілювала Україну "шахедами" й у ніч проти 18 лютого. Вибухи чули мешканці Київської, Харківської, Черкаської та Полтавської областей.