У Запоріжжі пролунали вибухи 18 лютого

У Запоріжжі лунають сильні вибухи — Федоров
У Запоріжжі ввечері 18 лютого прогриміли сильні вибухи. Таким чином в місті працює ППО. Область, а також інші, де оголошено повітряну тривогу, атакують ударні дрони Росії.
Про це повідомляє голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
Вибухи в Запоріжжі 18 лютого
"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — написав очільник області.
Незадовго до вибухів Федоров повідомляв про повітряну тривогу в регіоні через загрозу БпЛА.
Наразі повітряну тривогу, крім Запорізької, оголошено в таких областях:
Нагадаємо, що Росія обстрілювала Україну "шахедами" й у ніч проти 18 лютого. Вибухи чули мешканці Київської, Харківської, Черкаської та Полтавської областей.
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