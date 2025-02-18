Нічний вибух у Полтавській громаді 18 лютого 2025 року — що відомо

Пожежі після вибухів. Фото ілюстративне: informer.rs

Вибух прогримів у Полтавській громаді зараз, уночі у вівторок, 18 лютого. У Полтавській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибух у Полтавській області вночі 18 лютого

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили ще о 20:52 17 лютого. Станом на 23:05, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, на Полтавщину рухалися БпЛА з Харківщини та південного сходу Сумщини.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

О 23:40 моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомляв, що дев'ять "Шахедів" із Самара летять у напрямку Полтавської області, вісім БпЛА західніше Полтави та п'ять східніше Полтави тримають курс на південь, а ще вісім безпілотників перелітають на Полтавщину із Сумської області.

Де ще оголосили повітряну тривогу вночі 18 лютого

Карта повітряних тривог станом на 00:18 18 лютого

Станом на 00:18 18 лютого повітряна тривога, крім Полтавської області, триває ще в 11 регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Сумська та Чернігівська області.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 лютого у 13 областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування ударних безпілотників.

Також ми повідомляли, що ввечері 17 лютого росіяни атакували дронами Київ. У Святошинському районі столиці є пошкодження в нежитловій зоні, спалахнула пожежа у складському приміщенні.