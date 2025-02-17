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Тривога охопила багато областей — яка небезпека

17 лютого 2025 23:10
Чекарьова Марія - редактор
Вечірня повітряна тривога 17 лютого у 13 областях України — яка небезпека
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу зараз, пізно ввечері в понеділок, 17 лютого, оголосили в 13 регіонах України. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, Донецька, Сумська та Чернігівська області.

Повітряні сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу пізно ввечері 17 лютого

Повітряна тривога ввечері 17 лютого 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 23:10 17 лютого

За інформацією військових станом на 23:05 БпЛА рухалися наступним чином:

  • нові групи на Херсонщині в напрямку Миколаївщини;
  • БпЛА на Дніпропетровщині летіли переважно західним курсом, а також наближалися до Павлограду з півдня;
  • "Шахеди" з Харківщини прямували на Дніпропетровщину та Полтавщину;
  • групи на південому сході Сумщини летіли в напрямку Полтавщини;
  • групи на півночі Сумщини тримали курс на південний захід через Чернігівщину;
  • "Шахеди" в Тульчинському районі Віницької області летіли на захід.

Нагадаємо, увечері 17 лютого пролунали вибухи в Сумах. У Сумській області тоді тривала повітряна тривога через загрозу застосування ударних БпЛА.

Також гучно було цього вечора в Києві. Столиця опинилася під атакою "Шахедів". По ворожих цілях працювала ППО.

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