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Тревога охватила многие области — какая опасность

17 февраля 2025 23:10
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Вечерняя воздушная тревога 17 февраля в 13 областях Украины — какая опасность
БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас, поздно вечером в понедельник, 17 февраля, объявили в 13 регионах Украины. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Сумская и Черниговская области.

Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных сил ВС Украины

Что известно о воздушной тревоге поздно вечером 17 февраля

Воздушная тревога вечером 17 февраля 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:10 17 февраля

По информации военных по состоянию на 23:05 БпЛА двигались следующим образом:

  • новые группы на Херсонщине в направлении Николаевщины;
  • БпЛА на Днепропетровщине летели преимущественно западным курсом, а также приближались к Павлограду с юга;
  • "Шахеды" с Харьковщины направлялись на Днепропетровщину и Полтавщину;
  • группы на юго-востоке Сумщины летели в направлении Полтавщины;
  • группы на севере Сумщины держали курс на юго-запад через Черниговскую область;
  • "Шахеды" в Тульчинском районе Виницкой области летели на запад.

Напомним, вечером 17 февраля прогремели взрывы в Сумах. В Сумской области тогда продолжалась воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА.

Также громко было в этот вечер в Киеве. Столица оказалась под атакой "Шахедов". По вражеским целям работала ПВО.

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