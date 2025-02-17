Вечерняя воздушная тревога 17 февраля в 13 областях Украины — какая опасность

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Воздушную тревогу сейчас, поздно вечером в понедельник, 17 февраля, объявили в 13 регионах Украины. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Сумская и Черниговская области.

Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных сил ВС Украины

Что известно о воздушной тревоге поздно вечером 17 февраля

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:10 17 февраля

По информации военных по состоянию на 23:05 БпЛА двигались следующим образом:

новые группы на Херсонщине в направлении Николаевщины;

БпЛА на Днепропетровщине летели преимущественно западным курсом, а также приближались к Павлограду с юга;

"Шахеды" с Харьковщины направлялись на Днепропетровщину и Полтавщину;

группы на юго-востоке Сумщины летели в направлении Полтавщины;

группы на севере Сумщины держали курс на юго-запад через Черниговскую область;

"Шахеды" в Тульчинском районе Виницкой области летели на запад.

Напомним, вечером 17 февраля прогремели взрывы в Сумах. В Сумской области тогда продолжалась воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА.

Также громко было в этот вечер в Киеве. Столица оказалась под атакой "Шахедов". По вражеским целям работала ПВО.