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В Запорожье раздаются сильные взрывы, — Федоров

18 февраля 2025 21:09
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
В Запорожье прогремели взрывы 18 февраля
Пожар после взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Запорожье вечером 18 февраля прогремели сильные взрывы. Таким образом в городе работает ПВО. Область, а также другие, где объявлена воздушная тревога, атакуют ударные дроны России.

Об этом сообщает председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.

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"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал глава области.

Незадолго до взрывов Федоров сообщал о воздушной тревоге в регионе из-за угрозы БпЛА.

В Запорожье раздаются сильные взрывы — Федоров - фото 1
Сообщение Ивана Федорова в Telegram. Фото: скриншот

Сейчас воздушная тревога, кроме Запорожской, объявлена в таких областях:

  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Донецкой,
  • Днепропетровской.
Вибухи в Запоріжжі 18 лютого
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что Россия обстреливала Украину "шахедами" и в ночь на 18 февраля. Взрывы слышали жители Киевской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областей.

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