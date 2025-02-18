В Запорожье прогремели взрывы 18 февраля

В Запорожье раздаются сильные взрывы, — Федоров
В Запорожье вечером 18 февраля прогремели сильные взрывы. Таким образом в городе работает ПВО. Область, а также другие, где объявлена воздушная тревога, атакуют ударные дроны России.
Об этом сообщает председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.
Взрывы в Запорожье 18 февраля
"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал глава области.
Незадолго до взрывов Федоров сообщал о воздушной тревоге в регионе из-за угрозы БпЛА.
Сейчас воздушная тревога, кроме Запорожской, объявлена в таких областях:
- Черниговской,
- Сумской,
- Донецкой,
- Днепропетровской.
Напомним, что Россия обстреливала Украину "шахедами" и в ночь на 18 февраля. Взрывы слышали жители Киевской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областей.
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