В Запорожье прогремели взрывы 18 февраля

Пожар после взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ

В Запорожье вечером 18 февраля прогремели сильные взрывы. Таким образом в городе работает ПВО. Область, а также другие, где объявлена воздушная тревога, атакуют ударные дроны России.

Об этом сообщает председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.

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"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал глава области.

Незадолго до взрывов Федоров сообщал о воздушной тревоге в регионе из-за угрозы БпЛА.

Сообщение Ивана Федорова в Telegram. Фото: скриншот

Сейчас воздушная тревога, кроме Запорожской, объявлена в таких областях:

Черниговской,

Сумской,

Донецкой,

Днепропетровской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что Россия обстреливала Украину "шахедами" и в ночь на 18 февраля. Взрывы слышали жители Киевской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областей.