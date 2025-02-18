Обстріл України 18 лютого — скільки безпілотників збили сили ППО

Робота ППО. Фото: Повітряне командування Південь

Російські окупанти у ніч на 18 лютого атакували Україну ударними безпілотниками. Загалом загарбники запустили 176 дронів з шести напрямків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Окупанти запускали безпілотники з декількох напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Криму.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Кількість збитих БпЛА 18 лютого. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях", — йдеться у повідомленні.

Крім того, 67 російських безпілотників-імітаторів було локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали:

Кіровоградщина;

Харківщина;

Київщина;

Черкащина.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 лютого у Кіровоградської області російський ударний безпілотник влучив у багатоповерхівку. В результаті обстрілу постраждали троє осіб.

Також 17 лютого російські окупанти здійснили атаку на Запорізьку область. Внаслідок обстрілу в Оріхові загинув 80-річний чоловік.