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Ночная атака оккупантов — сколько БпЛА удалось сбить

18 февраля 2025 10:49
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Украины 18 февраля — сколько беспилотников сбили силы ПВО
Работа ПВО. Фото: Воздушное командование Юг
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в ночь на 18 февраля атаковали Украину ударными беспилотниками. В целом захватчики запустили 176 дронов с шести направлений.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Оккупанты запускали беспилотники с нескольких направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, ВОТ Крыма.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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Количество сбитых БпЛА 18 февраля. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, 67 российских беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали:

  • Кировоградская область;
  • Харьковская область;
  • Киевская область;
  • Черкасская область.
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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 18 февраля в Кировоградской области российский ударный беспилотник попал в многоэтажку. В результате обстрела пострадали три человека.

Также 17 февраля российские оккупанты совершили атаку на Запорожскую область. В результате обстрела в Орехове погиб 80-летний мужчина.

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