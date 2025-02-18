Обстрел Украины 18 февраля — сколько беспилотников сбили силы ПВО

Работа ПВО. Фото: Воздушное командование Юг

Российские оккупанты в ночь на 18 февраля атаковали Украину ударными беспилотниками. В целом захватчики запустили 176 дронов с шести направлений.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Оккупанты запускали беспилотники с нескольких направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, ВОТ Крыма.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Количество сбитых БпЛА 18 февраля. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, 67 российских беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали:

Кировоградская область;

Харьковская область;

Киевская область;

Черкасская область.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 18 февраля в Кировоградской области российский ударный беспилотник попал в многоэтажку. В результате обстрела пострадали три человека.

Также 17 февраля российские оккупанты совершили атаку на Запорожскую область. В результате обстрела в Орехове погиб 80-летний мужчина.