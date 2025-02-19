Окупанти завдали 557 ударів по Запорізькій області за минулу добу

Російський обстріл Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти протягом минулої доби завдали 557 ударів по Запорізькій області. Під атакою противника опинилося 14 населених пунктів.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у середу, 19 лютого.

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Загарбники здійснили сім авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Щербаках, Чарівному та Ольгівському.

"331 БпЛА різної модифікації атакував Запоріжжя, Магдалинівку, Червонодніпровку, Степногірськ, Пʼятихатки, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя та Новодарівку", — розповів Федоров.

Було здійснено десять обстрілів із РСЗВ Новоданилівки, Новодарівки та Щербаків. Крім того, окупанти завдали 209 артударів по території Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя та Новодарівки.

Федоров додав, що надійшло 28 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 19 лютого окупанти здійснили масований обстріл густонаселеного району Одеси. Внаслідок атаки багато будинків залишилися без електропостачання, води та опалення.

Також 18 лютого в передмісті Сум зафіксовано влучання ракети поблизу об'єкта цивільної інфраструктури.