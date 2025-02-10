Торецк — россияне 6 раз пытались установить флаг в городе

Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Российские оккупанты шесть раз пытались установить флаг РФ в Торецке Донецкой области. Однако Силы обороны его ликвидировали.

Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица".

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В ОСУВ "Хортица" рассказали, что на Торецком и Краматорском направлениях оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских военных при поддержке артиллерии и различных типов дронов. В частности, захватчики наступают на позиции в городской застройке Часового Яра, Торецка и в районе Щербиновки.

"В Торецке, с целью создания соответствующей картинки для российских пропагандистских телеканалов и медиа, оккупанты шесть раз пытались установить флаги страны-агрессора на разных локациях. В результате работы наших операторов БпЛА российские флаги-триколоры были уничтожены вместе с "знаменосцами"", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ОСУВ "Хортица"

Напомним, на Торецком направлении бойцы "Азова" взяли в плен эскимоса. Он пошел воевать добровольно по контракту.

Также мы писали, что бойцы Нацполиции "Лють" уничтожили оккупантов в Торецке. Они стремительно вошли в населенный пункт, ликвидировали всех вражеских солдат, находившихся на их пути.