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Окупанти шість разів намагались встановити прапор РФ у Торецьку

10 лютого 2025 11:46
Карина Приходько - Редактор
Торецьк — росіяни 6 разів намагалися встановити прапор в місті
Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ
Карина Приходько - Редактор

Російські окупанти шість разів намагалися встановити прапор РФ у Торецьку Донецької області. Однак Сили оборони його ліквідували. 

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця"

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В ОСУВ "Хортиця" розповіли, що на Торецькому та Краматорському напрямках окупанти продовжують штурмувати позиції українських військових за підтримки артилерії та різних типів дронів. Зокрема, загарбники наступають на позиції в міській забудові Часового Яру, Торецька та в районі Щербинівки. 

"В Торецьку, з метою створення відповідної картинки для російських пропагандистських телеканалів та медіа, окупанти шість разів намагалися встановити прапори країни-агресора на різних локаціях. В результаті роботи наших операторів БпЛА російські прапори-триколори були знищені разом з "прапороносцями"", — йдеться у повідомленні. 

ситуація в Торецьку 10 лютого
Скриншот допису ОСУВ "Хортиця"

Нагадаємо, на Торецькому напрямку бійці "Азова" взяли в полон ескімоса. Він пішов воювати добровільно за контрактом.

Також ми писали, що бійці Нацполіції "Лють" знищили окупантів у Торецьку. Вони стрімко увійшли в населений пункт, ліквідували всіх ворожих солдатів, що перебували на їхньому шляху. 

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