Торецьк — росіяни 6 разів намагалися встановити прапор в місті

Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Російські окупанти шість разів намагалися встановити прапор РФ у Торецьку Донецької області. Однак Сили оборони його ліквідували.

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

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В ОСУВ "Хортиця" розповіли, що на Торецькому та Краматорському напрямках окупанти продовжують штурмувати позиції українських військових за підтримки артилерії та різних типів дронів. Зокрема, загарбники наступають на позиції в міській забудові Часового Яру, Торецька та в районі Щербинівки.

"В Торецьку, з метою створення відповідної картинки для російських пропагандистських телеканалів та медіа, окупанти шість разів намагалися встановити прапори країни-агресора на різних локаціях. В результаті роботи наших операторів БпЛА російські прапори-триколори були знищені разом з "прапороносцями"", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ОСУВ "Хортиця"

Нагадаємо, на Торецькому напрямку бійці "Азова" взяли в полон ескімоса. Він пішов воювати добровільно за контрактом.

Також ми писали, що бійці Нацполіції "Лють" знищили окупантів у Торецьку. Вони стрімко увійшли в населений пункт, ліквідували всіх ворожих солдатів, що перебували на їхньому шляху.