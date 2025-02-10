Торецьк — росіяни 6 разів намагалися встановити прапор в місті

Окупанти шість разів намагались встановити прапор РФ у Торецьку
Російські окупанти шість разів намагалися встановити прапор РФ у Торецьку Донецької області. Однак Сили оборони його ліквідували.
Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".
ЗСУ ліквідували російський прапор в Торецьку
В ОСУВ "Хортиця" розповіли, що на Торецькому та Краматорському напрямках окупанти продовжують штурмувати позиції українських військових за підтримки артилерії та різних типів дронів. Зокрема, загарбники наступають на позиції в міській забудові Часового Яру, Торецька та в районі Щербинівки.
"В Торецьку, з метою створення відповідної картинки для російських пропагандистських телеканалів та медіа, окупанти шість разів намагалися встановити прапори країни-агресора на різних локаціях. В результаті роботи наших операторів БпЛА російські прапори-триколори були знищені разом з "прапороносцями"", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Торецькому напрямку бійці "Азова" взяли в полон ескімоса. Він пішов воювати добровільно за контрактом.
Також ми писали, що бійці Нацполіції "Лють" знищили окупантів у Торецьку. Вони стрімко увійшли в населений пункт, ліквідували всіх ворожих солдатів, що перебували на їхньому шляху.
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