РФ шесть раз атаковала Никополь и район 24 ноября

Оккупанты шесть раз атаковали Никопольский район, — ОВА
Российские войска в воскресенье, 24 ноября, шесть раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Для этого враг применил дроны-камикадзе и артиллерию.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Обстрелы Никополя 24 ноября
"На райцентр россияне направили дроны-камикадзе. По Красногригоревской и Покровской громадах ударили из тяжелой артиллерии", — говорится в сообщении.
По словам Лысака, в результате вражеских атак в Никополе поврежден инфраструктурный объект. В настоящее время специалисты устанавливают остальные последствия российских обстрелов в населенных пунктах района. Известно, что обошлось без пострадавших.
Напомним, в результате атаки вражеских беспилотников в Киевской области раздавались взрывы. Было повреждено промышленное предприятие.
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