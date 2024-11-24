РФ шесть раз атаковала Никополь и район 24 ноября

Иллюстративное фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска в воскресенье, 24 ноября, шесть раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Для этого враг применил дроны-камикадзе и артиллерию.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"На райцентр россияне направили дроны-камикадзе. По Красногригоревской и Покровской громадах ударили из тяжелой артиллерии", — говорится в сообщении.

По словам Лысака, в результате вражеских атак в Никополе поврежден инфраструктурный объект. В настоящее время специалисты устанавливают остальные последствия российских обстрелов в населенных пунктах района. Известно, что обошлось без пострадавших.

Скриншот поста Лысака

Напомним, в результате атаки вражеских беспилотников в Киевской области раздавались взрывы. Было повреждено промышленное предприятие.

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