РФ шість разів атакувала Нікополь та район 24 листопада

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом неділі, 24 листопада, шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Для цього ворог застосував дрони-камікадзе та артилерію.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"На райцентр росіяни скерували дрони-камікадзе. По Червоногригорівській та Покровській громадах вдарили з важкої артилерії", — йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, в результаті ворожих атак у Нікополі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Наразі фахівці встановлюють решту наслідків російського обстрілу у населених пунктах району. Відомо, що обійшлося без постраждалих.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, внаслідок атаки ворожих безпілотників у Київській області лунали вибухи. Було пошкоджено промислове підприємство.

Також ми писали, що у Чернігові через російську ракетну атаку поранено 28-річного чоловіка.