Обстріл Чернігівщини 24 листопада — в ОВА повідомили про наслідки

Окупанти атакували Чернігівщину — поранено 28-річного чоловіка
Російські окупанти у неділю, 24 листопада, атакували Чернігівську область. За попередньою інформацією, ворог обстрілював ракетами.
Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram.
Російський обстріл Чернігівщини
Чаус розповів, що у Корюківському районі лунали два вибухи. Внаслідок російської атаки пошкоджені господарські будівлі, а також поранено 28-річного чоловіка, якого госпіталізували.
"У Чернігівському районі, громада біля Чернігова. Є пошкоджені будинки. Інформація уточнюється", — додав Чаус.
Нагадаємо, вибухи в Чернігові лунали близько 16:23. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух російських ракет у напрямку міста.
Також у ніч проти 24 листопада окупанти атакували Київ безпілотниками. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Читайте Новини.LIVE!