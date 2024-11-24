Обстріл Чернігівщини 24 листопада — в ОВА повідомили про наслідки

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у неділю, 24 листопада, атакували Чернігівську область. За попередньою інформацією, ворог обстрілював ракетами.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram.

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Чаус розповів, що у Корюківському районі лунали два вибухи. Внаслідок російської атаки пошкоджені господарські будівлі, а також поранено 28-річного чоловіка, якого госпіталізували.

"У Чернігівському районі, громада біля Чернігова. Є пошкоджені будинки. Інформація уточнюється", — додав Чаус.

Допис Чауса. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи в Чернігові лунали близько 16:23. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух російських ракет у напрямку міста.

Також у ніч проти 24 листопада окупанти атакували Київ безпілотниками. Інформація щодо постраждалих не надходила.