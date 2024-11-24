Обстрел Черниговщины 24 ноября — в ОВА сообщили о последствиях

Оккупанты атаковали Черниговщину — ранен 28-летний мужчина
Российские оккупанты в воскресенье, 24 ноября, атаковали Черниговскую область. По предварительной информации, враг обстреливал ракетами.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.
Российский обстрел Черниговщины
Чаус рассказал, что в Корюковском районе раздавались два взрыва. В результате российской атаки повреждены хозяйственные постройки, а также ранен 28-летний мужчина, которого госпитализировали.
"В Черниговском районе, громада возле Чернигова. Есть поврежденные дома. Информация уточняется", — добавил Чаус.
Напомним, взрывы в Чернигове раздавались около 16:23. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении российских ракет в направлении города.
Также в ночь на 24 ноября оккупанты атаковали Киев беспилотниками. Информация о пострадавших не поступала.
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