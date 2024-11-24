Обстрел Черниговщины 24 ноября — в ОВА сообщили о последствиях

Спасатель ликвидирует последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в воскресенье, 24 ноября, атаковали Черниговскую область. По предварительной информации, враг обстреливал ракетами.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

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Чаус рассказал, что в Корюковском районе раздавались два взрыва. В результате российской атаки повреждены хозяйственные постройки, а также ранен 28-летний мужчина, которого госпитализировали.

"В Черниговском районе, громада возле Чернигова. Есть поврежденные дома. Информация уточняется", — добавил Чаус.

Пост Чауса. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Чернигове раздавались около 16:23. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении российских ракет в направлении города.

Также в ночь на 24 ноября оккупанты атаковали Киев беспилотниками. Информация о пострадавших не поступала.