Вибухи в Чернігові вдень 24 листопада — яка небезпека

У Чернігові чутно сильні вибухи — що відомо
24 листопада 2024 16:31
Вибух. Ілюстративне фото: REUTERS
Вибухи у Чернігові пролунали вдень 24 листопада. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Звуки вибухів у місті було чутно близько 16:23.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про російські ракети в напрямку Чернігова.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибухи лунали й у Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про роботу протиповітряної оборони.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що за минулий тиждень окупанти здійснили численні масовані обстріли по всій території країни.
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