Вибухи в Чернігові вдень 24 листопада — яка небезпека

Вибух. Ілюстративне фото: REUTERS

Вибухи у Чернігові пролунали вдень 24 листопада. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Звуки вибухів у місті було чутно близько 16:23.

Допис про вибух у Чернігові. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про російські ракети в напрямку Чернігова.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи лунали й у Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про роботу протиповітряної оборони.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що за минулий тиждень окупанти здійснили численні масовані обстріли по всій території країни.