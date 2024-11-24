Взрывы в Чернигове днем 24 ноября — какая опасность

В Чернигове слышны сильные взрывы — что известно
Взрывы в Чернигове раздались днем, 24 ноября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Чернигове
Звуки взрывов в городе были слышны около 16:23.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о российских ракетах в направлении Чернигова.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, взрывы раздавались и в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о работе противовоздушной обороны.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю оккупанты совершили многочисленные массированные обстрелы по всей территории страны.
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