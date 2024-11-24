Взрывы в Чернигове днем 24 ноября — какая опасность

Взрыв. Иллюстративное фото: REUTERS

Взрывы в Чернигове раздались днем, 24 ноября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Чернигове

Звуки взрывов в городе были слышны около 16:23.

Пост о взрыве в Чернигове. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о российских ракетах в направлении Чернигова.

Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы раздавались и в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о работе противовоздушной обороны.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю оккупанты совершили многочисленные массированные обстрелы по всей территории страны.