Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных в Донецкой области

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

На Покровском направлении российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных. Начато досудебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в пятницу, 23 мая.

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Расстрел военнопленных

"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей", — говорится в сообщении.

Известно, что утром 22 мая российские захватчики совершили штурм позиций Украины возле поселка Удачное Покровского района. Там задачи выполняли четверо украинских военнослужащих.

Во время наступления оккупанты взяли в плен двух защитников, а затем расстреляли их безоружных в лесополосе из автоматов. Сейчас судьба других бойцов неизвестна.

В Офисе генпрокурора отметили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций. Оно квалифицируется как тяжкое международное преступление.

"Сейчас проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц", — говорится в сообщении.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, 3 мая российские оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных в Донецкой области.

Ранее информагентство Associated Press опубликовало видео убийства украинских военных, которые сдались в плен.