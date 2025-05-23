Окупанти розстріляли двох українських військовополонених на Донеччині

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

На Покровському напрямку російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Розпочато досудове розслідування.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у пʼятницю, 23 травня.

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Розстріл військовополонених

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що зранку 22 травня російські загарбники здійснили штурм позицій Україні біля селища Удачне Покровського району. Там завдання виконували четверо українських військовослужбовців.

Під час наступу окупанти взяли в полон двох захисників, а згодом розстріляли їх беззбройних у лісосмузі з автоматів. Наразі доля інших бійців невідома.

В Офісі генпрокурора наголосили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій. Воно кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

"Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб", — йдеться у повідомленні.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 травня російські окупанти розстріляли трьох українських військовополонених в Донецькій області.

Раніше інформагентство Associated Press опублікувало відео вбивства українських військових, які здалися у полон.