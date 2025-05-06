Росіяни розстріляли трьох українських полонених на Донеччині — що відомо

На Донеччині окупанти розстріляли трьох українських полонених
Троє українських військових були страчені російськими загарбниками в полоні. Це сталося неподалік села Новопіль, що на Донеччині.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у вівторок, 6 травня.
Що відомо про розстріл українських бійців
За даними слідства, 3 травня під час штурмових дій окупанти оточили українських бійців, які виконували бойове завдання у Великоновосілківській громаді.
Після того, як військові склали зброю, представники ЗС РФ розстріляли їх з автоматичної зброї.
"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", — наголосили в прокуратурі.
Нагадаємо, нещодавно AP опублікувало відео страти військовополонених ЗСУ.
Крім того, раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що окупаційна армія РФ знову стратила п'ятьох українських бійців.
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