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Головна Армія На Донеччині окупанти розстріляли трьох українських полонених

На Донеччині окупанти розстріляли трьох українських полонених

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Дата публікації: 6 травня 2025 20:32
Росіяни розстріляли трьох українських полонених на Донеччині — що відомо
Росіяни розстріляли українських військових. Фото: Донецька обласна прокуратура

Троє українських військових були страчені російськими загарбниками в полоні. Це сталося неподалік села Новопіль, що на Донеччині.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у вівторок, 6 травня.

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Пост Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Що відомо про розстріл українських бійців

За даними слідства, 3 травня під час штурмових дій окупанти оточили українських бійців, які виконували бойове завдання у Великоновосілківській громаді. 

Після того, як військові склали зброю, представники ЗС РФ розстріляли їх з автоматичної зброї.

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", — наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, нещодавно AP опублікувало відео страти військовополонених ЗСУ

Крім того, раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що окупаційна армія РФ знову стратила п'ятьох українських бійців

ЗСУ росіяни Донецька область війна в Україні розстріл
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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