Россияне расстреляли трех украинских пленных в Донецкой области — что известно

В Донецкой области оккупанты расстреляли трех украинских пленных
Трое украинских военных были казнены российскими захватчиками в плену. Это произошло недалеко от села Новополь в Донецкой области.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура во вторник, 6 мая.
Что известно о расстреле украинских бойцов
По данным следствия, 3 мая во время штурмовых действий оккупанты окружили украинских бойцов, которые выполняли боевую задачу в Великоновоселковской громаде.
После того как военные сложили оружие, представители ВС РФ расстреляли их из автоматического оружия.
"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — отметили в прокуратуре.
Напомним, недавно AP опубликовало видео казни военнопленных ВСУ.
Кроме того, ранее Дмитрий Лубинец сообщал, что оккупационная армия РФ снова казнила пятерых украинских бойцов.
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