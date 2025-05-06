Россияне расстреляли трех украинских пленных в Донецкой области — что известно

Россияне расстреляли украинских военных. Фото: Донецкая областная прокуратура

Трое украинских военных были казнены российскими захватчиками в плену. Это произошло недалеко от села Новополь в Донецкой области.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура во вторник, 6 мая.

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Что известно о расстреле украинских бойцов

По данным следствия, 3 мая во время штурмовых действий оккупанты окружили украинских бойцов, которые выполняли боевую задачу в Великоновоселковской громаде.

После того как военные сложили оружие, представители ВС РФ расстреляли их из автоматического оружия.

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — отметили в прокуратуре.

Напомним, недавно AP опубликовало видео казни военнопленных ВСУ.

Кроме того, ранее Дмитрий Лубинец сообщал, что оккупационная армия РФ снова казнила пятерых украинских бойцов.