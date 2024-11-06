Оккупанты перемещают дополнительную технику к украинским границам

Оккупанты усиливают границу с Украиной средствами РЭБ — фото
Российские оккупанты перебрасывают средства радиоэлектронной борьбы из Питера к границе с Украиной. Цель — усиление защиты от дронов.
Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ" в Telegram в среду, 6 ноября.
Переброска РЭБ-средств на границу с Украиной
Агенты "АТЕШ" отследили перемещение колонны РЭБ "Палантин", состоящей из семи мобильных комплексов.
"Оккупанты вынуждены перемещать эти комплексы в сторону границы с Украиной для борьбы с постоянно увеличивающимися налетами беспилотников", — говорится в сообщении.
"Палантин" является комплексом радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня. Комплекс ведет радиоэлектронную разведку, подавляет имеющиеся и перспективные системы связи противника.
"Всю собранную информацию мы оперативно передали в правильные руки, которые сумеют вывести из строя каждый комплекс РЭБ до того, как он сможет принести хоть какую-то пользу рашистам", — заявили партизаны.
Напомним, партизаны "АТЕШ" совершили диверсию в Херсонской области и нанесли ущерб логистике российских оккупантов.
Ранее Новини.LIVE писали, что российские войска уничтожили мост во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Так оккупанты пытаются уберечь себя от наступления Сил обороны Украины.
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