Розвідка показала відео ударів FPV-дронами по росіянам на фронті

Підліт FPV-дрона до ворожої техніки. Фото: скриншот

Розвідники продовжують винищувати російські війська в Україні. Майстри FPV зі спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9 показали серію відео, як майстерно застосовують дрони проти ворога.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

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Розвідники розповіли, що окупантам не вдається втекти від їх дронів. Один з "винахідливих" окупантів хотів заховатися під УАЗ від дрону, але врятуватися таким методом йому не вдалося — українські захисники знищили його разом з машиною.

Окупант ховається під машиною. Фото: скриншот

Також розвідники показали, як наздоганяли окупантів, які тікали на машинах від дронів.

Окупанти тікають від дрона. Фото: скриншот

Спалена машина окупантів. Фото: скриншот

Окупанти намагаються втекти від дрона. Фото: скриншот

"Дві групи московитів на транспорті зупинились при дорозі, але раптом з неба прилетів український дрон-камікадзе і почав ганяти загарбників полем, спричинивши у них приступ паніки. Різанина фронтової логістики російських окупаційних сил триває", — поділилися в ГУР.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники показали на відео, як знищили російські спостережні пункти на Запорізькому напрямку.

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