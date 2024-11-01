Розвідка показала відео ударів FPV-дронами по росіянам на фронті

ГУР показало відео полювання на окупантів — від дронів не втекти
Розвідники продовжують винищувати російські війська в Україні. Майстри FPV зі спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9 показали серію відео, як майстерно застосовують дрони проти ворога.
Про це повідомила пресслужба ГУР.
ГУР винищує окупантів
Розвідники розповіли, що окупантам не вдається втекти від їх дронів. Один з "винахідливих" окупантів хотів заховатися під УАЗ від дрону, але врятуватися таким методом йому не вдалося — українські захисники знищили його разом з машиною.
Також розвідники показали, як наздоганяли окупантів, які тікали на машинах від дронів.
"Дві групи московитів на транспорті зупинились при дорозі, але раптом з неба прилетів український дрон-камікадзе і почав ганяти загарбників полем, спричинивши у них приступ паніки. Різанина фронтової логістики російських окупаційних сил триває", — поділилися в ГУР.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники показали на відео, як знищили російські спостережні пункти на Запорізькому напрямку.
А бійці Третьої штурмової бригади ефектно атакували мостоукладач росіян на Харківщині.
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