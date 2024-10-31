У ГУР перелічили методи окупантів з виявлення патріотів на ТОТ

Представник ГУР МО України Андрій Черняк. Фото: скриншот

До яких методів вдаються росіяни, аби виявити патріотів України на тимчасово окупованих територіях? У Головному управління розвідки України перелічили головні інструменти окупантів — контроль зв’язку, фейкові сторінки, перекриття кварталів.

Про це повідомив ГУР МОУ Андрій Черняк у коментарі телеканалу "Рада" у четвер, 31 жовтня.

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Контроль над мобільним зв’язком та інтернетом

Характерні особливості контррозвідувального режиму росіян на тимчасово окупованих територіях України — це контроль над мобільним зв’язком та інтернетом.



За словами Андрія Черняка, українське обладнання для мобільного зв’язку та інтернету на окупованих територіях росіяни перепрограмували "під себе" для стеження.



"Коли окупанти захопили ці території, вони просто вкрали цю всю техніку й засоби, перепрограмували їх і зараз використовують як свої. Усе це відбувається для тотального контролю та прослуховування мешканців окупованих територій", — зазначив представник ГУР.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Блокування зв'язку цілими районами

Як відомо розвідці, росіяни намагаються фіксувати кожен випадок користування забороненими окупаційною владою інтернет-ресурсами чи месенджерами. Буває, що окупанти блокують цілі райони, щоб визначити користувача.



"Є такі випадки, що після блокування цілих районів, де хтось зайшов у якусь соціальну мережу, вони просто арештовують всіх людей, садять до в’язниці. І серед них намагаються з’ясувати, хто заходив в інтернет, куди і яку інформацію передавали чи яку отримували", — розповів представник Черняк.

Створення фейкових інтернет-сторінок

Ще один метод російських окупантів — створення фейкових сторінок, які виконують роль приманки.



"Окупанти намагаються створювати фейкові інформаційні ресурси, фейкові акаунти, які максимально схожі на ресурси ГУР, щоб люди туди заходили, і окупаційна влада могла їх знаходити та заарештовувати", — розповіли в ГУР.

Публікація ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, як повідомили в ГУР, російські спецслужби шукають охочих за гроші виходити на мітинги в Одесі, Києві, Дніпрі та інших обласних центрах. Мета — створити "картинку" для ворожої пропаганди.

Також Новини.LIVE писали, що, за інформацією ГУР, 23 жовтня в Курській області було зафіксоване перебування перших підрозділів військових із КНДР, які пройшли вишкіл на російських полігонах.

