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В ГУР предупредили, какая опасность ждет украинцев в оккупации

31 октября 2024 15:46
Галина Шподарева - редактор
В ГУР перечислили методы оккупантов по выявлению патриотов на ВОТ
Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

К каким методам прибегают россияне, чтобы выявить патриотов Украины на временно оккупированных территориях. В Главном управлении разведки Украины перечислили главные инструменты оккупантов — контроль связи, фейковые страницы, перекрытие кварталов.

Об этом сообщил ГУР МОУ Андрей Черняк в комментарии телеканалу "Рада" в четверг, 31 октября.

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Контроль над мобильной связью и интернетом

Характерные особенности контрразведывательного режима россиян на временно оккупированных территориях Украины — это контроль над мобильной связью и интернетом. 
 
По словам Андрея Черняка, украинское оборудование для мобильной связи и интернета на оккупированных территориях россияне перепрограммировали "под себя" для слежки. 
 
"Когда оккупанты захватили эти территории, они просто украли эту всю технику и средства, перепрограммировали их и сейчас используют как свои. Все это происходит для тотального контроля и прослушивания жителей оккупированных территорий", — отметил представитель ГУР. 

Сообщение ГУР
Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Блокировка связи целыми районами

Как известно разведке, россияне пытаются фиксировать каждый случай пользования запрещенными оккупационными властями интернет-ресурсами или мессенджерами. Бывает, что оккупанты блокируют целые районы, чтобы определить пользователя. 
 
"Есть такие случаи, что после блокировки целых районов, где кто-то зашел в какую-то социальную сеть, они просто арестовывают всех людей, сажают в тюрьму. И среди них пытаются выяснить, кто заходил в интернет, куда и какую информацию передавали или какую получали", — рассказал представитель Черняк. 

Создание фейковых интернет-страниц

Еще один метод российских оккупантов — создание фейковых страниц, которые выполняют роль приманки. 
 
"Оккупанты пытаются создавать фейковые информационные ресурсы, фейковые аккаунты, которые максимально похожи на ресурсы ГУР, чтобы люди туда заходили, и оккупационные власти могли их находить и арестовывать", — рассказали в ГУР. 

Публикация ГУР
Публикация ГУР. Фото: скриншот

Напомним, как сообщили в ГУР, российские спецслужбы ищут желающих за деньги выходить на митинги в Одессе, Киеве, Днепре и других областных центрах. Цель — создать "картинку" для вражеской пропаганды.

Также Новини.LIVE писали, что, по информации ГУР, 23 октября в Курской области было зафиксировано пребывание первых подразделений военных из КНДР, прошедших обучение на российских полигонах.

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