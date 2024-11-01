Разведка показала видео ударов FPV-дронами по россиянам на фронте

Подлет FPV-дрона к вражеской технике. Фото: скриншот

Разведчики продолжают истреблять российские войска в Украине. Мастера FPV из спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" показали серию видео, как мастерски применяют дроны против врага.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Читайте также:

ГУР истребляет оккупантов

Разведчики рассказали, что оккупантам не удается уйти от их дронов. Один из "изобретательных" оккупантов хотел спрятаться под УАЗ от дрона, но спастись таким методом ему не удалось — украинские защитники уничтожили его вместе с машиной.

Оккупант прячется под машиной. Фото: скриншот

Также разведчики показали, как догоняли окупантов, бежавших на машинах от дронов.

Оккупанты убегают от дрона. Фото: скриншот

Сожженная машина оккупантов. Фото: скриншот

Оккупанты пытаются убежать от дрона. Фото: скриншот

"Две группы московитов на транспорте остановились у дороги, но вдруг с неба прилетел украинский дрон-камикадзе и начал гонять захватчиков полем, вызвав у них приступ паники. Резня фронтовой логистики российских оккупационных сил продолжается", — поделились в ГУР.

Напомним, недавно пограничники показали видео, как уничтожили российские наблюдательные пункты на Запорожском направлении.

А бойцы Третьей штурмовой бригады эффектно атаковали мостоукладчик россиян на Харьковщине.