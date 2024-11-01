Разведка показала видео ударов FPV-дронами по россиянам на фронте

ГУР показало видео охоты на оккупантов — от дронов не уйти
Разведчики продолжают истреблять российские войска в Украине. Мастера FPV из спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" показали серию видео, как мастерски применяют дроны против врага.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР.
ГУР истребляет оккупантов
Разведчики рассказали, что оккупантам не удается уйти от их дронов. Один из "изобретательных" оккупантов хотел спрятаться под УАЗ от дрона, но спастись таким методом ему не удалось — украинские защитники уничтожили его вместе с машиной.
Также разведчики показали, как догоняли окупантов, бежавших на машинах от дронов.
"Две группы московитов на транспорте остановились у дороги, но вдруг с неба прилетел украинский дрон-камикадзе и начал гонять захватчиков полем, вызвав у них приступ паники. Резня фронтовой логистики российских оккупационных сил продолжается", — поделились в ГУР.
Напомним, недавно пограничники показали видео, как уничтожили российские наблюдательные пункты на Запорожском направлении.
А бойцы Третьей штурмовой бригады эффектно атаковали мостоукладчик россиян на Харьковщине.
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