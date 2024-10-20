Партизани АТЕШ завдали шкоди логістиці окупантів у Херсонській області

АТЕШ здійснили диверсію на Херсонщині та завдали шкоди логістиці РФ — відео
Партизани "АТЕШ" провели диверсію у Херсонській області. Їм вдалося завдати шкоди логістиці російських окупантів.
Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram у неділю, 20 жовтня.
Диверсія "АТЕШ" у Херсонській області
Агент "АТЕШ" знищив релейну шафу біля населеного пункту Новоолексіївка в Херсонській області.
"Проведена диверсія біля адмінкордону з Кримом завдала шкоди логістиці ворога, сповільнивши постачання військ окупантів на півдні України, особливо важливу лінію постачання пального після знищення нафтопорту у Феодосії", — йдеться у повідомленні.
Партизани зазначили, що проведено сотні успішних операцій, про які вони зможуть розповісти після перемоги України у війні.
Нагадаємо, партизан "АТЕШ" підпалив техніку російських окупантів у Донецькій області. Йдеться про броньовану розвідувально-дозорну машину.
Раніше партизани руху "АТЕШ" зафіксували перевезення ракет для системи ППО С-300 на тимчасово окупованій території Криму.
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