Партизани АТЕШ завдали шкоди логістиці окупантів у Херсонській області

Диверсія партизанів "АТЕШ". Фото архівне: t.me/atesh_ua

Партизани "АТЕШ" провели диверсію у Херсонській області. Їм вдалося завдати шкоди логістиці російських окупантів.

Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram у неділю, 20 жовтня.

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Диверсія "АТЕШ" у Херсонській області

Агент "АТЕШ" знищив релейну шафу біля населеного пункту Новоолексіївка в Херсонській області.

Релейна шафа. Фото: t.me/atesh_ua

"Проведена диверсія біля адмінкордону з Кримом завдала шкоди логістиці ворога, сповільнивши постачання військ окупантів на півдні України, особливо важливу лінію постачання пального після знищення нафтопорту у Феодосії", — йдеться у повідомленні.



Населений пункт Новоолексіївка на карті. Фото: t.me/atesh_ua

Партизани зазначили, що проведено сотні успішних операцій, про які вони зможуть розповісти після перемоги України у війні.

Допис "АТЕШ". Фото: скриншот

Нагадаємо, партизан "АТЕШ" підпалив техніку російських окупантів у Донецькій області. Йдеться про броньовану розвідувально-дозорну машину.

Раніше партизани руху "АТЕШ" зафіксували перевезення ракет для системи ППО С-300 на тимчасово окупованій території Криму.