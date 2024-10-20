Партизаны АТЕШ нанесли ущерб логистике оккупантов в Херсонской области

Диверсия партизан "АТЕШ". Фото архивное: t.me/atesh_ua

Партизаны "АТЕШ" провели диверсию в Херсонской области. Им удалось нанести вред логистике российских оккупантов.

Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в воскресенье, 20 октября.

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Диверсия "АТЕШ" в Херсонской области

Агент "АТЕШ" уничтожил релейный шкаф возле населенного пункта Новоалексеевка в Херсонской области.

Релейный шкаф. Фото: t.me/atesh_ua

"Проведенная диверсия возле админграницы с Крымом нанесла урон логистике врага, замедлив снабжение войск оккупантов на юге Украины, особенно важной линии поставок топлива после уничтожения нефтепорта в Феодосии", — говорится в сообщении.

Населенный пункт Новоалексеевка на карте. Фото: t.me/atesh_ua

Партизаны отметили, что проведены сотни успешных операций, о которых они смогут рассказать после победы Украины в войне.

Пост "АТЕШ". Фото: скриншот

Напомним, партизан "АТЕШ" поджег технику российских оккупантов в Донецкой области. Речь идет о бронированной разведывательно-дозорной машине.

Ранее партизаны движения "АТЕШ" зафиксировали перевозку ракет для системы ПВО С-300 на временно оккупированной территории Крыма.