Россия переходит к атакам на мотоциклах чтобы уйти от ударов беспилотников

Российский военный загрузил мотоцикл. Фото: росСМИ

Российские войска адаптируют свои штурмовые тактики, чтобы противостоять технологическому противовесу украинской армии в сфере беспилотных систем. В частности оккупанты все чаще и чаще привлекают мотоциклы, вездеходы и легкие гражданские автомобили к атакам вдоль линии фронта вместо бронетехники.

Об этом говорится в статье аналитиков Института исследования войны(ISW).

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Сержант украинского батальона беспилотных систем рассказал, что российские военные часто при пехотных штурмах передвигаются на легкой технике. Таким образом им легче уклоняться от атак дронами со стороны ВСУ и удерживать передовые позиции. Использование мотоциклов и небольших машин позволяет российским войскам рассредоточивать свои силы и снижать риск уничтожения дронами.

В частности, на Покровском направлении украинские бойцы зафиксировали 13 моторизованных атак с применением мотоциклов только с 20 марта. При этом из-за повреждения собственных наземных линий связи (GLOC) россияне имеют ограниченные возможности для доставки тяжелой бронетехники на передовую, что заставило их активнее переходить к пехотным штурмам с использованием быстрой мобильной техники.

Аналитики ISW указывают, что на разных участках фронта российские войска пытаются привлекать бронетехнику как можно ближе к позициям украинских сил, и оставаться незамеченными, чтобы не попасть под обстрел или удары БПЛА с воздуха. Россия может разрабатывать новую тактику, которая будет системно интегрировать мотоциклы в наступательные операции, в частности, как уже это было летом и осенью 2024 года.

"ISW наблюдала, как российские войска по всему фронту пытаются управлять тяжелой бронетехникой вблизи линии огня, не попав под удар украинских беспилотников. Российские войска, вероятно, используют скорость, маневренность и небольшие размеры мотоциклов и других легких гражданских транспортных средств, чтобы уменьшить эффективность украинских беспилотников и, вероятно, разрабатывают тактическую доктрину для систематического наступательного использования мотоциклов и готовятся интегрировать использование мотоциклов в наступательные операции летом и осенью 2024 года", — говорится в отчете.

Параллельно обе стороны продолжают технологическое противостояние на уровне оборонно-промышленных баз. Россия стремится централизовать производство и применение беспилотников, пытаясь догнать украинские инновации. В ответ украинская армия продолжает совершенствовать свои беспилотные системы и тактики, чтобы сохранить преимущество на поле боя.

Аналитики предполагают, что российское военное командование рассматривает использование мотоциклов и легкого транспорта как шанс захватить больше украинских территорий несмотря на активную оборону с воздуха.

Напомним, аналитики ISW объяснили, как Россия и Украина конкурируют в сфере новейших технологий для оружия, а также использования беспилотников.

Между тем Стокгольмский международный институт посчитал расходы стран на оборону в течение 2024 года - какая страна тратит больше всего на вооружение.