Росія переходить до атак на мотоциклах щоб втекти від ударів безпілотників

Російський військовий завантажив мотоцикл. Фото: росЗМІ

Російські війська адаптують свої штурмові тактики, щоб протистояти технологічній противазі української армії у сфері безпілотних систем. Зокрема окупанти все частіше й частіше залучають мотоцикли, всюдиходи та легкі цивільні автомобілі до атак уздовж лінії фронту замість бронетехніки.

Про це йдеться у статті аналітиків Інституту дослідження війни (ISW).

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Сержант українського батальйону безпілотних систем розповів, що російські військові часто при піхотних штурмах пересуваються на легкій техніці. Таким чином їм легше ухилятися від атак дронами з боку ЗСУ та утримувати передові позиції. Використання мотоциклів і невеликих машин дозволяє російським військам розосереджувати свої сили і знижувати ризик знищення дронами.

Зокрема на Покровському напрямку українські бійці зафіксували 13 моторизованих атак із застосуванням мотоциклів лише з 20 березня. При цьому через пошкодження власних наземних ліній зв'язку (GLOC) росіяни мають обмежені можливості для доставки важкої бронетехніки на передову, що змусило їх активніше переходити до піхотних штурмів із використанням швидкої мобільної техніки.

Аналітики ISW вказують, що на різних ділянках фронту російські війська намагаються залучати бронетехніку якомога ближче до позицій українських сил, і залишатися непоміченими, щоб не потрапити під обстріл чи удари БпЛА з повітря. Росія може розробляти нову тактику, яка системно інтегруватиме мотоцикли в наступальні операції, зокрема, як вже це було влітку й восени 2024 року.

"ISW спостерігала, як російські війська на всьому фронту намагаються керувати важкою бронетехнікою поблизу лінії вогню, не потрапивши під удар українських безпілотників. Російські війська, ймовірно, використовують швидкість, маневреність і невеликі розміри мотоциклів та інших легких цивільних транспортних засобів, щоб зменшити ефективність українських безпілотників і, ймовірно, розробляють тактичну доктрину для систематичного наступального використання мотоциклів і готуються інтегрувати використання мотоциклів в наступальні операції влітку та восени 2024 року", — йдеться у звіті.

Паралельно обидві сторони продовжують технологічне протистояння на рівні оборонно-промислових баз. Росія прагне централізувати виробництво і застосування безпілотників, намагаючись наздогнати українські інновації. У відповідь українська армія й надалі вдосконалює свої безпілотні системи та тактики, щоб зберегти перевагу на полі бою.

Аналітики припускають, що російське військове командування розглядає використання мотоциклів і легкого транспорту як шанс захопити більше українських територій попри активну оборону з повітря.

Нагадаємо, аналітики ISW пояснили, як Росія та Україна конкурують у сфері новітніх технологій для зброї, а також використання безпілотників.

Тим часом Стокгольмський міжнародний інститут порахував витрати країн на оборону впродовж 2024 року — яка країна витрачає найбільше на озброєння.