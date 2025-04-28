Світові військові витрати сягнули 2,7 трлн доларів у 2024 році

Завод Rheinmetall. Фото: Rheinmetall NIOA Munitions

Світові військові витрати у 2024 році сягнули 2,72 трильйона доларів, що відповідно на 9,4% більше порівняно з 2023 роком. Експерти вважають, що це найбільший річний стрибок з часів завершення холодної війни.

Про це свідчить новий звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), який опублікував Reuters.

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За даними аналітиків, напруження у сфері міжнародної безпеки спричинило збільшення оборонних бюджетів у всіх регіонах світу, з особливо різким підвищенням у Європі та на Близькому Сході.

У звіті зазначили, що вже понад 100 крахн суттєво підвищили свої військові витрати впродовж 2024 року. У SIPRI застерігають, що така зміна фінансування з державних бюджетів на користь оборонного сектору може в довгостроковій перспективі мати серйозні наслідки для економіки та соціальної сфери.

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Також експерти звернули увагу, що війна в Україні, а також побоювання щодо того, чи будуть США підтримувати країн-партнерок в рамках НАТО, стали причиною рекордного зростання військових витрат у Європі. Там на військову оборону стали витрачати на 17% більше, що перевищило рівні, які були зафіксовані наприкінці холодної війни.

Росія ж у 2024 році витратила на оборону 149 мільярдів доларів. Це на 38% більше, ніж у 2023 році, і вдвічі більше, ніж у 2015 році. Сьогодні військові витрати становлять 7,1% від російського ВВП і складають 19% усіх державних витрат країни.

Україна також наростила оборонні видатки — на 2,9%, до 64,7 мільярда доларів, що дорівнює 43% від російських витрат. За підрахунками SIPRI, оборонний бюджет України становить 34% ВВП, що є найвищим показником у світі. Аналітики підкреслюють: через обмежені можливості державного бюджету Україна наразі змушена спрямовувати всі податкові надходження на фінансування армії. Проте, наразі аналітики не впевнені, чи зможе надалі Україна збільшувати витрати на армію, враховуючи складне економічне становище.

У Сполучених Штатах військові витрати в 2024 році також продовжили зростати, досягнувши 997 мільярдів доларів — на 5,7% більше, ніж торік. Окрім того, на США припадає 66% витрат усіх країн НАТО і 37% від загальних глобальних витрат.

Нагадаємо, у грудні 2024 року стало відомо, що президент Володимир Путін затвердив нові бюджетні плани, де видатки на армію у 2025 році стануть рекордними.

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