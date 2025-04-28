Мировые военные расходы достигли 2,7 трлн долларов в 2024 году

Завод Rheinmetall. Фото: Rheinmetall NIOA Munitions

Мировые военные расходы в 2024 году достигли 2,72 триллиона долларов, что соответственно на 9,4% больше по сравнению с 2023 годом. Эксперты считают, что это самый большой годовой скачок со времен завершения холодной войны.

Об этом свидетельствует новый отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который опубликовал Reuters.

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По данным аналитиков, напряжение в сфере международной безопасности привело к увеличению оборонных бюджетов во всех регионах мира, с особенно резким повышением в Европе и на Ближнем Востоке.

В отчете отметили, что уже более 100 стран существенно повысили свои военные расходы в течение 2024 года. В SIPRI предостерегают, что такое изменение финансирования из государственных бюджетов в пользу оборонного сектора может в долгосрочной перспективе иметь серьезные последствия для экономики и социальной сферы.

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Также эксперты обратили внимание, что война в Украине, а также опасения относительно того, будут ли США поддерживать стран-партнерок в рамках НАТО, стали причиной рекордного роста военных расходов в Европе. Там на военную оборону стали тратить на 17% больше, что превысило уровни, которые были зафиксированы в конце холодной войны.

Россия же в 2024 году потратила на оборону 149 миллиардов долларов. Это на 38% больше, чем в 2023 году, и вдвое больше, чем в 2015 году. Сегодня военные расходы составляют 7,1% от российского ВВП и составляют 19% всех государственных расходов страны.

Украина также нарастила оборонные расходы — на 2,9%, до 64,7 миллиарда долларов, что составляет 43% от российских расходов. По подсчетам SIPRI, оборонный бюджет Украины составляет 34% ВВП, что является самым высоким показателем в мире. Аналитики подчеркивают: из-за ограниченных возможностей государственного бюджета Украина пока вынуждена направлять все налоговые поступления на финансирование армии. Однако, пока аналитики не уверены, сможет ли в дальнейшем Украина увеличивать расходы на армию, учитывая сложное экономическое положение.

В Соединенных Штатах военные расходы в 2024 году также продолжили расти, достигнув 997 миллиардов долларов — на 5,7% больше, чем в прошлом году. Кроме того, на США приходится 66% расходов всех стран НАТО и 37% от общих глобальных расходов.

Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что президент Владимир Путин утвердил новые бюджетные планы, где расходы на армию в 2025 году станут рекордными.

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