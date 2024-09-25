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Оккупанты обстреляли жилые дома в Запорожье — есть раненые (фото)

25 сентября 2024 08:30
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Запорожья 24 сентября — ранены семь человек
Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/UA_National_Police
Карина Приходько - Редактор

Российские оккупанты поздно вечером 24 сентября ударили управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. В результате вражеских атак ранения получили семь человек. 

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в среду, 25 сентября.

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Последствия удара по Запорожью

Правоохранители рассказали, что 24 сентября с 21:30 до 21:52 оккупанты нанесли четыре удара (предварительно — КАБами) по территории областного центра.

обстрел Запорожья 24 сентября
Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/UA_National_Police
удар по Запорожью
Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/UA_National_Police

Как известно, попадания зафиксированы на территории кладбища и в частном секторе. При обстреле разрушены жилые дома граждан, взрывной волной и обломками повреждены домовладения, гаражные и хозяйственные постройки, автомобили, объекты инфраструктуры.

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Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/UA_National_Police

По состоянию на 07:00 известно о семи пострадавших, из них две женщины и пятеро мужчин.

"На месте попадания работает мобильный пункт приема обращений граждан, куда люди могут обратиться за помощью или написать заявление о поврежденном имуществе. Также пострадавшие могут обратиться в ближайшее территориальное подразделение полиции или по номеру 102", — отметили в полиции.

Напомним, в результате обстрела Запорожья ночью 24 сентября погиб один человек, еще девять человек получили ранения, среди них есть дети.

Также сообщалось, что россияне атаковали Запорожье КАБами еще с утра 23 сентября. В результате утренней атаки пострадали 17 человек.

полиция Запорожье обстрелы война в Украине авиабомба

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