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Окупанти обстріляли житлові будинки у Запоріжжі — є поранені (фото)

25 вересня 2024 08:30
Карина Приходько - Редактор
Обстріли Запоріжжя 24 вересня — поранено семеро людей
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/UA_National_Police
Карина Приходько - Редактор

Російські окупанти пізно ввечері 24 вересня вдарили керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Внаслідок ворожих атак поранення отримали семеро людей.

Про це повідомила Національна поліція України у середу, 25 вересня. 

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Наслідки удару по Запоріжжю

Правоохоронці розповіли, що 24 вересня з 21:30 до 21:52 окупанти завдали чотири удари (попередньо — КАБами) по території обласного центру.

обстріл Запоріжжя 24 вересня
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/UA_National_Police
удар по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/UA_National_Police

Як відомо, влучання зафіксовані на території кладовища та у приватному секторі. Під час обстрілів зруйновані житлові будинки громадян, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені домоволодіння, гаражні та господарські споруди, автомобілі, об’єкти інфраструктури.

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Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/UA_National_Police

Станом на 07:00 відомо про сімох постраждалих, з них — дві жінки та п’ятеро чоловіків.

"На місці влучання працює мобільний пункт прийому звернень громадян, куди люди можуть звернутися за допомогою або написати заяву про пошкоджене майно. Також постраждалі можуть звернутися до найближчого територіального підрозділу поліції або за номером 102", — наголосили у поліції. 

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Запоріжжя вночі 24 вересня загинув один чоловік, ще дев'ятеро осіб отримали поранення, серед них є діти.

Також повідомлялось, що росіяни атакували Запоріжжя КАБами ще від ранку 23 вересня. Внаслідок ранкової атаки постраждало 17 осіб.

поліція Запоріжжя обстріли війна в Україні авіабомба

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