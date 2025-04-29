Обстрел Днепропетровщины 29 апреля — оккупанты убили ребенка

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину — погибла 12-летняя девочка
Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела погибла 12-летняя девочка.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак во вторник, 29 апреля.
Обстрел Днепропетровщины 29 апреля
Российские захватчики направили на область ударные беспилотники. Защитники неба уничтожили семь дронов.
"Впрочем, вражеская атака привела к трагедии. В Губиниской громаде Самаровского района погибла 12-летняя девочка. Пострадали девочка 6 лет и двое взрослых. Все на амбулаторном лечении", — рассказал Лысак.
Кроме того, враг частично разрушил частный дом и хозяйственную постройку. Также повреждены дом и гараж.
В Славянской громаде Синельниковского района в результате атаки БпЛА произошел пожар на аграрном предприятии.
По Великомихайловской громаде захватчики ударили управляемой авиационной бомбой. Сейчас последствия выясняются.
"По Никопольщине — попал артиллерией и FPV-дронами. Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Ранена 47-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести", — отметил Лысак.
Там повреждена инфраструктура, два частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.
Напомним, в ночь на 29 апреля российские оккупанты атаковали Киев. В результате обстрела сгорело трехэтажное здание базы отдыха.
А 28 апреля враг обстрелял Черкассы ударными дронами. Захватчики повредили объект инфраструктуры.
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