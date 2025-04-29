Обстрел Днепропетровщины 29 апреля — оккупанты убили ребенка

Последствия обстрела Днепропетровщины 29 апреля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела погибла 12-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак во вторник, 29 апреля.

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Обстрел Днепропетровщины 29 апреля

Российские захватчики направили на область ударные беспилотники. Защитники неба уничтожили семь дронов.

Последствия обстрела Днепропетровщины 29 апреля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Впрочем, вражеская атака привела к трагедии. В Губиниской громаде Самаровского района погибла 12-летняя девочка. Пострадали девочка 6 лет и двое взрослых. Все на амбулаторном лечении", — рассказал Лысак.

Кроме того, враг частично разрушил частный дом и хозяйственную постройку. Также повреждены дом и гараж.

Последствия обстрела Днепропетровщины 29 апреля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Славянской громаде Синельниковского района в результате атаки БпЛА произошел пожар на аграрном предприятии.

По Великомихайловской громаде захватчики ударили управляемой авиационной бомбой. Сейчас последствия выясняются.

Последствия обстрела Днепропетровщины 29 апреля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"По Никопольщине — попал артиллерией и FPV-дронами. Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Ранена 47-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести", — отметил Лысак.

Там повреждена инфраструктура, два частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 29 апреля российские оккупанты атаковали Киев. В результате обстрела сгорело трехэтажное здание базы отдыха.

А 28 апреля враг обстрелял Черкассы ударными дронами. Захватчики повредили объект инфраструктуры.