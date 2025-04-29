Обстріл Дніпропетровщини 29 квітня — окупанти вбили дитину

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 29 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу загинула 12-річна дівчинка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у вівторок, 29 квітня.

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Обстріл Дніпропетровщини 29 квітня

Російські загарбники спрямували на область ударні безпілотники. Захисники неба знищили сім дронів.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 29 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Втім, ворожа атака призвела до трагедії. У Губиниській громаді Самарівського району загинула 12-річна дівчинка. Постраждали дівчинка 6 років і двоє дорослих. Всі на амбулаторному лікуванні", — розповів Лисак.

Крім того, ворог частково зруйнував приватний будинок та господарську споруду. Також пошкоджено оселю і гараж.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 29 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Слов’янській громаді Синельниківського району внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа на аграрному підприємстві.

По Великомихайлівській громаді загарбники вдарили керованою авіаційною бомбою. Наразі наслідки зʼясовуються.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 29 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"По Нікопольщині — поцілив артилерією та FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Поранена 47-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості", — зазначив Лисак.

Там пошкоджено інфраструктуру, два приватні будинки, господарську споруду та лінію електропередач.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня російські окупанти атакували Київ. Внаслідок обстрілу згоріла триповерхова будівля бази відпочинку.

А 28 квітня ворог обстріляв Черкаси ударними дронами. Загарбники пошкодили обʼєкт інфраструктури.