Обстріл Дніпропетровщини 29 квітня — окупанти вбили дитину

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину — загинула 12-річна дівчинка
Російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу загинула 12-річна дівчинка.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у вівторок, 29 квітня.
Обстріл Дніпропетровщини 29 квітня
Російські загарбники спрямували на область ударні безпілотники. Захисники неба знищили сім дронів.
"Втім, ворожа атака призвела до трагедії. У Губиниській громаді Самарівського району загинула 12-річна дівчинка. Постраждали дівчинка 6 років і двоє дорослих. Всі на амбулаторному лікуванні", — розповів Лисак.
Крім того, ворог частково зруйнував приватний будинок та господарську споруду. Також пошкоджено оселю і гараж.
У Слов’янській громаді Синельниківського району внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа на аграрному підприємстві.
По Великомихайлівській громаді загарбники вдарили керованою авіаційною бомбою. Наразі наслідки зʼясовуються.
"По Нікопольщині — поцілив артилерією та FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Поранена 47-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості", — зазначив Лисак.
Там пошкоджено інфраструктуру, два приватні будинки, господарську споруду та лінію електропередач.
Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня російські окупанти атакували Київ. Внаслідок обстрілу згоріла триповерхова будівля бази відпочинку.
А 28 квітня ворог обстріляв Черкаси ударними дронами. Загарбники пошкодили обʼєкт інфраструктури.
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