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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину — загинула 12-річна дівчинка

29 квітня 2025 08:18
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Дніпропетровщини 29 квітня — окупанти вбили дитину
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 29 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу загинула 12-річна дівчинка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у вівторок, 29 квітня.

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Обстріл Дніпропетровщини 29 квітня

Російські загарбники спрямували на область ударні безпілотники. Захисники неба знищили сім дронів.

Обстріл Дніпропетровщини 29 квітня
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 29 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Втім, ворожа атака призвела до трагедії. У Губиниській громаді Самарівського району загинула 12-річна дівчинка. Постраждали дівчинка 6 років і двоє дорослих. Всі на амбулаторному лікуванні", — розповів Лисак.

Крім того, ворог частково зруйнував приватний будинок та господарську споруду. Також пошкоджено оселю і гараж.

Атака Росії на Дніпропетровщину 29 квітня
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 29 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Слов’янській громаді Синельниківського району внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа на аграрному підприємстві.

По Великомихайлівській громаді загарбники вдарили керованою авіаційною бомбою. Наразі наслідки зʼясовуються. 

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 29 квітня
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 29 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"По Нікопольщині — поцілив артилерією та FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Поранена 47-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості", — зазначив Лисак.

Там пошкоджено інфраструктуру, два приватні будинки, господарську споруду та лінію електропередач.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня російські окупанти атакували Київ. Внаслідок обстрілу згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. 

А 28 квітня ворог обстріляв Черкаси ударними дронами. Загарбники пошкодили обʼєкт інфраструктури.

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