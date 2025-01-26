Армия РФ шантажирует и психологически давит на украинцев заставляя их идти служить

Российские оккупанты. Иллюстративное фото: росСМИ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, на временно оккупированных территориях Украины наблюдается усиление политики принудительной мобилизации местного населения в ряды российско-оккупационной армии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Как оккупанты заставляют украинцев воевать в рядах армии РФ

Как сообщает ЦНС, в частности осуществляется психологическое давление на мужчин призывного возраста с помощью угроз арестом, конфискацией имущества или изгнанием с территории. Также применяется административное давление, которое заключается в лишении отказавшихся от службы возможности получения социальных выплат, медицинской помощи и выезда за пределы региона.

Манипуляции и дезинформационная кампания оккупантов формируют ложную повестку дня на временно оккупированных территориях. Ежедневно распространяются фейковые новости о "добровольной поддержке" местного населения и "обязательствах" служить в оккупационной армии, отмечают в ЦНС.

Такая деятельность оккупационных властей является грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности статей 49 и 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Согласно этим нормам, государство-оккупант не имеет права принуждать мирное население к службе в своих вооруженных силах или использовать его для участия в военных преступлениях.

Кроме того, подобные действия являются явным нарушением Римского статута Международного уголовного суда, который квалифицирует добровольно-принудительное привлечение гражданских лиц к военным действиям как военное преступление.

Центр национального сопротивления призывает население на временно оккупированных территориях избегать любых контактов с оккупационными структурами, тщательно фиксировать и документировать факты принудительного привлечения в ряды вражеской армии. ЦНС призывает информировать о преступлениях РФ.

Напомним, оккупанты отбирают землю у украинцев на Луганщине, которые отказались получать российские паспорта.

Также мы писали, что в Мариуполе жители жалуются на отсутствие жилья. Из-за этого они собираются на протесты.