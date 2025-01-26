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Окупанти на ТОТ змушують українців воювати — якими методами діють

26 січня 2025 05:06
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Армія РФ шантажує та психологічно тисне на українців змушуючи їх йти служити
Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на тимчасово окупованих територіях України спостерігається посилення політики примусової мобілізації місцевого населення до лав російсько-окупаційної армії. Окупаційна влада застосовує різноманітні методи тиску для примушення до так званої мобілізації. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву

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Як повідомляє ЦНС, зокрема здійснюється психологічний тиск на чоловіків призовного віку за допомогою погроз арештом, конфіскацією майна або вигнанням з території. Також застосовується адміністративний тиск, який полягає у позбавленні відмовитися від служби можливості отримання соціальних виплат, медичної допомоги та виїзду за межі регіону.

Маніпуляції та дезінформаційна кампанія окупантів формують хибний порядок денний на тимчасово окупованих територіях. Щодня поширюються фейкові новини про "добровільну підтримку" місцевого населення та "зобов'язання" служити в окупаційній армії, зазначають в ЦНС.

Така діяльність окупаційної влади є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема статей 49 та 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з цими нормами, держава-окупант не має права примушувати мирне населення до служби у своїх збройних силах або використовувати його для участі у воєнних злочинах.

Крім того, подібні дії є явним порушенням Римського статуту Міжнародного кримінального суду, який кваліфікує добровільно-примусове залучення цивільних осіб до військових дій як воєнний злочин.

Центр національного спротиву закликає населення на тимчасово окупованих територіях уникати будь-яких контактів з окупаційними структурами, ретельно фіксувати та документувати факти примусового залучення до лав ворожої армії. ЦНС закликає інформувати про злочини РФ. 

Нагадаємо, окупанти відбирають землю в українців на Луганщині, які відмовились отримувати російські паспорти. 

Також ми писали, що у Маріуполі мешканці скаржаться на відсутність житла. Через це вони збираються на протести.

росія окупанти окупація війна в Україні ТОТ армія РФ

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