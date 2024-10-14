Оккупанты на ВОТ вынуждены пить воду из рек и водоемов - в ЦНС раскрыли проблемы обеспечения врага

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Военные оккупационные армии массово жалуются на обеспечение и российское командование. Речь идет о захватчиках, которые находятся в тыловых оккупированных городах Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления Telegram в понедельник, 14 октября.

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Мобилизация в России

В России фиксируется критическая ситуация с мобилизацией, поэтому россияне привлекают на войну в Украине контрактников и срочников. По словам самих военных, мобилизованные уже "закончились".

Одним из методов избежать мобилизации является поступление в высшие учебные заведения. Поэтому командование России приняло решение привлекать людей, отбывающих наказание в колониях и исправительных учреждениях — им обещают "свободу" и одноразовую помощь в размере 30 тысяч рублей.

Однако их, как правило, отправляют на так называемые "мясные штурмы". Также привлекают лиц, по которым были обращения в полицию. Например, если жена пожаловалась на мужа о совершении домашнего насилия — ему вручают повестку в штурмовую бригаду.

Обеспечение россиян

В Сопротивлении отметили, что российское командование не беспокоится о солдатах, которые находятся в "горячих" точках. Им в течение длительного времени не поставляется пища и вода, а также делается невозможным получение посылок с вещами и продуктами.

"Люди вынуждены пить воду из рек и водоемов поблизости. В связи с этим у военнослужащих развиты заболевания, связанные с дизентерией", — говорится в сообщении.

Поэтому оккупанты идут добывать пищу в украинские окопы. Они даже придумали способ "переодеться в бабушку": военные надевают женскую одежду и покрывают головы платками, идут в магазин и покупают тушенку, консервы, воду и хлеб для подразделения.

Кроме того, российское командование дает подчиненным приказы экономии боеприпасов и обеспечивает военной формой не по сезону: зимой летнюю форму, а летом — зимнюю.

Скриншот поста ЦНС

Напомним, бригада российских морпехов потеряла 80% личного состава во время боев за Угледар. Это составляет около 2,4 тысячи человек, которые с первых дней войны участвовали в боевых действиях на фронте.

Также мы писали, что в 114 км от границы с Украиной и территории России горел склад боеприпасов.