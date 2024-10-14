Окупанти на ТОТ змушені пити воду з річок та водойм - у ЦНС розкрили проблеми забезпечення ворога

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Військові окупаційної армії масово скаржаться на забезпечення та російське командування. Йдеться про тих загарбників, які перебувають в тилових окупованих містах України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у Telegram у понеділок, 14 жовтня.

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Мобілізація в Росії

Наразі у Росії фіксується критична ситуація з мобілізацією, тому росіяни залучають на війну в Україні контрактників та строковиків. За словами самих військових, мобілізовані вже "закінчилися".

Одним із методів уникнути мобілізації є вступ до вищих навчальних закладів. Тому командування Росії ухвалило рішення залучати людей, які відбувають покарання в колоніях та виправних установах — натомість їм обіцяють "свободу" та одноразову допомогу в розмірі 30 тисяч рублів.

Однак їх, як правило, відправляють на так звані "м’ясні штурми". Також залучають осіб, стосовно яких були звернення до поліції. Наприклад, якщо дружина поскаржилася на чоловіка про вчинення домашнього насильства — йому вручають повістку до штурмової бригади.

Забезпечення росіян

У Спротиві зазначили, що російське командування не турбується про солдатів, які перебувають у "гарячих" точках. Їм протягом тривалого часу не постачається їжа та вода, а також унеможливлюється отримання посилок з речами та продуктами.

"Люди змушені пити воду з річок та водойм поблизу. У зв’язку з цим у військовослужбовців розвинені захворювання пов’язані з дизентерією", — йдеться у повідомленні.

Тому окупанти йдуть добувати їжу в українські окопи. Вони навіть вигадали спосіб "перевдягнися у бабусю": військові вдягають жіночий одяг та покривають голови хустками, йдуть до магазину і купують тушонку, консерви, воду та хліб для підрозділу.

Крім того, російське командування дає підлеглим накази щодо економії боєприпасів та забезпечує військовою формою не за сезоном: взимку літню форму, а влітку — зимову.

Скриншот допису ЦНС

Нагадаємо, бригада російських морпіхів втратила 80% особового складу під час боїв за Вугледар. Це становить близько 2,4 тисячі осіб, які з перших днів війни брали участь у бойових діях на фронті.

Також ми писали, що за 114 км від кордону з Україною та території Росії горів склад боєприпасів.