Россия готовится к новому обстрелу Украины — детали от Коваленко

Последствия российского обстрела Николаевской области 25 мая. Фото: ГСЧС

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты могут готовить новый массированный обстрел. По его словам, в информационном поле врага есть сигналы.

Об этом Андрей Коваленко написал в Telegram в воскресенье, 25 мая.

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Подготовка к обстрелу Украины

"К сожалению, вследствие безнаказанности со стороны Запада, Россия похоже не собирается прекращать такие удары. По крайней мере, в информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов по Украине", — подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что у России вообще не звучит риторика завершения войны. Оккупанты транслируют "желание мира" только для Запада.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 25 мая российские оккупанты массированно атаковали Украину. Известно о 12 погибших и более 70 раненых.

Известно, что захватчики запустили 367 средств воздушного нападения. Речь идет о ракетах и беспилотниках.