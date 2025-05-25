Россия готовится к новому обстрелу Украины — детали от Коваленко

Оккупанты готовят новый обстрел Украины — детали от ЦПД
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты могут готовить новый массированный обстрел. По его словам, в информационном поле врага есть сигналы.
Об этом Андрей Коваленко написал в Telegram в воскресенье, 25 мая.
Подготовка к обстрелу Украины
"К сожалению, вследствие безнаказанности со стороны Запада, Россия похоже не собирается прекращать такие удары. По крайней мере, в информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов по Украине", — подчеркнул Коваленко.
Он отметил, что у России вообще не звучит риторика завершения войны. Оккупанты транслируют "желание мира" только для Запада.
Напомним, в ночь на 25 мая российские оккупанты массированно атаковали Украину. Известно о 12 погибших и более 70 раненых.
Известно, что захватчики запустили 367 средств воздушного нападения. Речь идет о ракетах и беспилотниках.
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