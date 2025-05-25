Росія готується до нового обстрілу України — деталі від Коваленка

Наслідки російського обстрілу Миколаївської області 25 травня. Фото: ДСНС

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти можуть готувати новий масований обстріл. За його словами, в інформаційному полі ворога є сигнали.

Про це Андрій Коваленко написав у Telegram у неділю, 25 травня.

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"На жаль, внаслідок безкарності зі сторони Заходу, Росія, схоже, не збирається припиняти такі удари. Принаймні в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні", — наголосив Коваленко.

Він зауважив, що у Росії взагалі не лунає риторика завершення війни. Окупанти транслюють "бажання миру" лише для Заходу.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня російські окупанти масовано атакували Україну. Наразі відомо про 12 загиблих та понад 70 поранених.

Відомо, що загарбники запустили 367 засобів повітряного нападу. Йдеться про ракети та безпілотники.