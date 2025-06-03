Из-за атаки оккупантов на Сумы в городе увеличилось количество погибших

Последствия удара по Сумам 3 июня. Фото: ГСЧС Сумщины

В Сумах сейчас насчитывается четверо погибших в результате варварского удара российских оккупантов по городу. Враг бил кассетными боеприпасами.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил заместитель председателя Сумского райсовета Владимир Бицкак.

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Бицак отметил, что сейчас в больницах находятся пострадавшие от обстрела и среди них есть люди в тяжелом состоянии. Чиновник отметил, что оккупанты специально били по центру города из РСЗО старого советского типа, который имеет низкую точность, да и еще зарядили это оружие кассетным боеприпасом, чтобы было больше жертв.

"На месте работал штаб по ликвидации последствий. Одну из школ перевели в убежище. Уже в настоящее время дорога расчищена, троллейбусная линия почти отремонтирована и завтра утром уже будет восстановлено движение троллейбусов", — заявил Бицак.

Он напомнил, что оккупанты наносили подобный удар на Вербное воскресенье, когда погибли 35 человек, среди которых двое детей. Пострадали 117 человек, в том числе 15 детей.

"Это их бессилие, то, что они делают, потому что на фронтах у них до сих пор нет больших успехов. Я думаю, что это также месть за операцию "Паутина"",— сказал Бицак.

Ранее мы сообщали, что во вторник, 3 июня, российские войска ударили по центру Сум.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по центру Сум и показал последствия атаки.