Кількість загиблих внаслідок атаки РФ на Суми зросла

Атака РФ на Суми — кількість загиблих знову зросла
У вівторок, 3 червня, російські окупанти атакували центр Сум, внаслідок чого постраждали цивільні. Наразі кількість загиблих внаслідок ворожого удару продовжує зростати.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.
Росіяни атакували Суми — кількість загиблих зростає
У вівторок, 3 червня, російські загарбники завдали удару по Сумах, внаслідок чого є поранені та загиблі серед мирних жителів.
За даними ОВА, наразі кількість загиблих зросла до 4 осіб.
"На жаль, маємо ще одну втрату серед постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки ворога на Суми", — повідомили в ОВА.
А також зазначили, що в лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані. Його 7-річна донька — важкопоранена.
Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 3 червня, російські війська вдарила по центру Сум.
Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по центру Сум та показав наслідки атаки.
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