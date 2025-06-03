Кількість загиблих внаслідок атаки РФ на Суми зросла

Місце удару РФ по Сумах. Фото: ДСНС/Telegram

У вівторок, 3 червня, російські окупанти атакували центр Сум, внаслідок чого постраждали цивільні. Наразі кількість загиблих внаслідок ворожого удару продовжує зростати.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.

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У вівторок, 3 червня, російські загарбники завдали удару по Сумах, внаслідок чого є поранені та загиблі серед мирних жителів.

За даними ОВА, наразі кількість загиблих зросла до 4 осіб.

"На жаль, маємо ще одну втрату серед постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки ворога на Суми", — повідомили в ОВА.

А також зазначили, що в лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані. Його 7-річна донька — важкопоранена.

Скриншот повідомлення ОВА/Telegram

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 3 червня, російські війська вдарила по центру Сум.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по центру Сум та показав наслідки атаки.