Количество погибших в результате атаки РФ на Сумы возросло

Место удара РФ по Сумам. Фото: ГСЧС/Telegram

Во вторник, 3 июня, российские оккупанты атаковали центр Сум, в результате чего пострадали гражданские. Сейчас количество погибших в результате вражеского удара продолжает расти.

Об этом информирует Сумская областная военная администрация в Telegram.

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Во вторник, 3 июня, российские захватчики нанесли удар по Сумам, в результате чего есть раненые и погибшие среди мирных жителей.

По данным ОВА, сейчас количество погибших возросло до 4 человек.

"К сожалению, имеем еще одну потерю среди пострадавших в результате сегодняшней атаки врага на Сумы", — сообщили в ОВА.

А также отметили, что в больнице умер 43-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии. Его 7-летняя дочь — тяжело ранена.

Скриншот сообщения ОВА/Telegram

Ранее мы сообщали, что во вторник, 3 июня, российские войска ударили по центру Сум.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по центру Сум и показал последствия атаки.