Количество погибших в результате атаки РФ на Сумы возросло

Атака РФ на Сумы — количество погибших снова возросло
Во вторник, 3 июня, российские оккупанты атаковали центр Сум, в результате чего пострадали гражданские. Сейчас количество погибших в результате вражеского удара продолжает расти.
Об этом информирует Сумская областная военная администрация в Telegram.
Россияне атаковали Сумы — количество погибших растет
Во вторник, 3 июня, российские захватчики нанесли удар по Сумам, в результате чего есть раненые и погибшие среди мирных жителей.
По данным ОВА, сейчас количество погибших возросло до 4 человек.
"К сожалению, имеем еще одну потерю среди пострадавших в результате сегодняшней атаки врага на Сумы", — сообщили в ОВА.
А также отметили, что в больнице умер 43-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии. Его 7-летняя дочь — тяжело ранена.
Ранее мы сообщали, что во вторник, 3 июня, российские войска ударили по центру Сум.
Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по центру Сум и показал последствия атаки.
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