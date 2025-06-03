Через атаку окупантів на Суми у місті збільшилась кількість загиблих

Наслідки удару по Сумах 3 червня. Фото: ДСНС Сумщини

У Сумах зараз нараховується четверо загиблих внаслідок варварського удару російських окупантів по місту. Ворог бив касетними боєприпасами.

Про це в етері Вечір.LIVE повідомив заступник голови Сумської райради Володимир Біцкак.

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Біцак зауважив, що зараз у лікарнях знаходяться постраждалі від обстрілу і серед них є люди у важкому стані. Чиновник зазначив, що окупанти спеціально били по центру міста з РСЗО старого радянського типу, який має низьку точність, та й ще зарядили цю зброю касетним боєприпасом, щоб було більше жертв.

"На місці працював штаб по ліквідації наслідків. Одну зі шкіл перевели у сховище. Вже на даний час дорога розчищена, тролейбусна лінія майже відремонтована і завтра зранку вже буде відновлено рух тролейбусів", — заявив Біцак.

Він нагадав, що окупанти завдавали подібного удару на Вербну неділю, коли загинуло 35 людей, серед яких двоє дітей. Постраждали 117 людей, в тому числі 15 дітей.

"Це їхнє безсилля, те, що вони роблять, бо на фронтах у них досі немає великих успіхів. Я думаю, що це також помста за операцію "Павутина"", — сказав Біцак.

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 3 червня, російські війська вдарила по центру Сум.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по центру Сум та показав наслідки атаки.